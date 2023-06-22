شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يحسم مصير محمد عواد من مباراة فاركو الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحسم المران الأخير الذى يخوضه الفريق الأبيض اليوم الخميس مصير محمد عواد حارس مرمى الأبيض من المشاركة في مباراة فاركو خصوصاً أن اللاعب عاد إلى التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء الماضى بعد الشفاء من إصابة السمانة.

ومن المقرر أن يتخذ أوسوريو قرراه النهائي بشأن مشاركة محمد عواد في مباراة فاركو بدور الـ16 ببطولة كأس مصر والدخول في قائمة الفريق الأبيض ليلة اليوم الخميس، بناءاً على جاهزيته الفنية.

في سياق متصل يرسم الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للزمالك ليلة اليوم الخميس خطة عبور، فاركو في المباراة المقرر لها في الثامنة والنصف مساء غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وعكف أوسوريو على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التي وقعوا فيها خلال الفترة الماضية،حيث استغل الكولومبي فترة توقف الدولى لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل والخطط الفنية،التي يريد تطبيقها في مباراة فاركو بكأس مصر.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها في مواجهة فاركو،كما حذر الكولومبي اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع في إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندرى.

وحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التي يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وطالب أوسوريو خلال اجتماعاته المستمرة مع لاعبى الفريق الأبيض بعدم التفريط في بطولة كأس مصر خصوصاً أنها الأمل الأخير لإنقاذ موسم الفريق الأبيض بعد الخروج من جميع البطولات واقتراب ضياع لقب الدورى الممتاز.

وتعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التتويج ببطولة كأس مصر خصوصاً بعد الموسم المخيب للآمال واقتراب ضياع حلم التأهل لبطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع في جدول ترتيب الدورى الممتاز.