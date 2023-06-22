العشرى يضع الليلة الرتوش الأخيرة على خطة فاركو لمواجهة الزمالك

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القاهرة - سامية سيد - يضع طارق العشري المدير الفني لفاركو اليوم الخميس الرتوش الأخيرة على خطة فريقه لمواجهة الزمالك المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً الجمعة على ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

ويخوض فاركو مرانه الأخير ثم يعلن طارق العشري قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق بأحد فنادق القاهرة الليلة.

وعقد طارق العشري، اجتماعاً مع لاعبيه حذرهم خلاله من صعوبة مباراة الزمالك المقبلة، لاسيما فى ظل مفاجآت كأس مصر، مشدداً على ضرورة التركيز لتخطى هذه المباراة

وطالب العشري لاعبيه بتصحيح أخطائهم التى ظهرت فى مباراة بيراميدز، خاصة أن الفريق على موعد مع مباراة حاسمة مع الزمالك فى كأس مصر، مشدداً على رفضه فكرة التهاون والتقصير فى تنفيذ التكليفات الفنية فى المباريات.

ودرس طارق العشرى، المدير الفنى لفاركو، مباريات الزمالك بالدورى وكأس مصر، وعلى رأسها مباراته الأخيرة مع الاتحاد السكندري، والتى فاز بها الفارس الأبيض بهدفين مقابل هدف في الدوري، للوقوف على نقاط القوة والضعف فى صفوف كتيبة أوسوريو، بحثاً عن تأشيرة الصعود لدور الثمانية بالكأس.

ويحتل فاركو المركز السادس فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 41 نقطة بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى 9 مباريات وتعادل فى 14 مواجهة وخسر 8 لقاءات وسجل لاعبوه 28 هدفا وتلقت شباكه 27 هدفا

في سياق أخر، أكد طارق العشري المدير الفني لفريق فاركو، إن هدف الفريق هذا الموسم هو المنافسة على لقب كأس مصر والبداية ستكون من مباراة نادي الزمالك قائلا: "هدفي مع فريق فاركو المنافسة على لقب كأس مصر، لأن الفريق يملك إمكانيات رائعة من اللاعبين، والكل هنا يرغب فى أن يحقق الفوز والهدف هو تحقيق بطولات.

وأضاف العشري في تصريحات صحفية:" لدينا هدف فى كأس مصر الموسم الحالي والبداية أمام الزمالك يوم الجمعة، ولن تكون المواجهة الأخيرة أمام الزمالك هذا الموسم، بل مازالت لدينا مباراة سويًا فى نهاية الدوري.

وتابع العشري:" الحمدلله فاركو حقق معي قفزة كبيرة، ولاعبي الفريق استجابت لجميع التعليمات منذ أن توليت المهمة والفريق كان في مراكز متأخرة الآن نحن ننافس على المركز الخامس فى مسابقة الدوري الممتاز وننافس أندية كبيرة مثل الاتحاد السكندري والمقاولون العرب.

وأتم العشري أن الفريق الفترة الحالية فى كامل تركيزه للمباريات الأخيرة فى مسابقة الدوري الممتاز بجانب كأس مصر، وجميع اللاعبين فى حالة رائعة.