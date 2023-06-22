ميدو: يجب إيقاف الدوري حال تأجيل مباريات الأهلي لتحقيق العدل

ياسر رشاد - القاهرة - قال الإعلامي أحمد حسام ميدو، انه يجب تجميد مباريات الدوري الممتاز حال تأجيل أي مباراة للنادي الأهلي من أجل وضع نظام في بطولة الدوري.

وأكد أحمد حسام ميدو عبر برنامجه الريمونتادا على قناة المحور: "الصح والعدل هو تأجيل مباريات الفرق الأخرى حال تأجيل مباريات الأهلي للارتباطات الأفريقية".

وأضاف: "ليس من الصحيح أن يكون فارق المباريات المؤجلة بين الفرق لتصل إلى 6 مباريات".

الزمالك يتفق مع سيف فاروق جعفر لتجديد عقده

توصلت إدارة نادي الزمالك لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب سيف فاروق جعفر لتجديد عقده ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على قوام الفريق والدعم بصفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت تقارير اليوم عن توصل الإدارة لاتفاق مع اللاعب لتجديد العقد لمدة 4 مواسم قادمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأيام المقبلة بعد وضع "الرتوش" الأخيرة على العقد الجديد.

وتسعى إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور لتجديد عقود اللاعبين المميزين بالفريق من أجل للحفاظ على قوام الفريق الأول، بالإضافة للتعاقد مع عدة صفقات مميزة لاستعادة قوة الفريق بعد رحيل عدد من النجوم البارزين على رأسهم إمام عاشور وطارق حامد.