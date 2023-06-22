اتحاد تنس الطاولة يكشف كواليس أزمة هنا جودة

ياسر رشاد - القاهرة - أكد رمضان عبد الله، عضو مجلس إدارة اتحاد تنس الطاولة، أن هنا جودة لاعبة الأهلي هي بطلة مصر وإفريقيا وأيقونة اللعبة في القارة السمراء.

وقال رمضان خلال مداخلة ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هنا جودة بطلة مصر وأفريقيا وأمل مصر وأيقونة سنها في لعبة تنس الطاولة وكلنا نضع أمالنا عليها".

وأضاف: "هنا جودة على رأس بعثة منتخب مصر في بطولة أفريقيا للناشئين في المغرب، ضمن بعثة رسمية 19 عاما و15 عاما ولاد وبنات تم تشكيلها من مجلس الإدارة".

وتابع: "بعدما تم اعتماد البعثة من وزارة الشباب والرياضة، تلقينا مذكرة اعتذار من والدة هنا جودة، سببها إن لديها بطولة في كرواتيا بنفس التوقيت، وهي من أفضل 3 على العالم في سنها بالتصنيف الدولي".

هنا جودة مكسب كبير

وأكمل: "هنا جودة بالنسبة لنا مكسب كبير مثل دينا مشرف وعمر عصر، هما أيقونة في تنس الطاولة".

وأشار: "ميدالية هنا مضمونة ببطولة أفريقيا للناشئين، وأحيانا يكون هناك مدرب خاص مع لاعبين لكن على نفقاتهم الخاصة".

وأتم: "عندما طلبت والدة هنا جودة سفر مدرب خاص حاولنا توفير إقامة مجانية للمدرب بفضل علاقاتنا مع الاتحاد الإفريقي والمغربي وبالفعل فعلنا ذلك، لكن تذكرة الطيران لا يتحملها الاتحاد".