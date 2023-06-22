ياسر رشاد - القاهرة - يخطط نادي الزمالك لضم صفقة من العيار الثقيل من داخل النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" ما علمته أن النادي الزمالك يخطط لخطف لاعب مهم من "الأهلي وأن الزمالك يفاوض "نجم كبير" من نجوم الأهلي للتعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ".

وأضاف:"نادي الزمالك يتكتم على اسم نجم فريق الأهلي حتى تتم الصفقة في سرية تامة في الأيام المقبلة ".

عواد يخطر مسؤولي الزمالك برغبته في الاستمرار

كما أكد الإعلامي إسلام صادق أن محمد عواد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك تراجع عن فكرة الرحيل في فترة الانتقالات الصيفية في الموسم المقبل.

وقال إسلام صادق :" محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك تراجع عن فكرة الرحيل عن القلعة البيضاء في الفترة المقبلة وأبلغ مجلس إدارة النادي برغبته في الاستمرار فى صفوف الفريق الأبيض".

وواصل:"محمد عواد سيجد منافسة قوية مع محمد صبحي حارس مرمى فريق الزمالك للدخول ضمن التشكيلة الأساسية مع أوسوريو ".

محمد صلاح: أتمنى استمرار أوسوريو مع الزمالك

على جانب آخر علق محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق على إمكانية تعاقد نادي الزمالك مع صفقة قوية من النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في الموسم المقبل.

وقال محمد صلاح نجم فريق الزمالك السابق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" من وجهة نظري لا أفضل انتقال اللاعبين من فريق الأهلي إلى الزمالك أو حدوث العكس".

وتابع:" مثل هذه الصفقات سواء في الأهلي أو الزمالك لا يكتب لها النجاح وتكون مصحوبة بضجة إعلامية كبيرة فقط ".

وأضاف محمد صلاح: " من وجهة نظري أن تجربة أوسوريو مع الزمالك ناجحة حتى الآن وأتمنى أوسوريو مع الزمالك في الفترة المقبلة ".

وأكمل:" أتوقع نجاح أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك في الموسم المقبل حال تنفيذ كل طلباته الفنية من تدعيمات ".

الزمالك يتوصل لإتفاق مع سيف جعفر حول تمديد عقده

توصلت إدارة نادي الزمالك لاتفاق شبه نهائي مع اللاعب سيف فاروق جعفر لتجديد عقده ضمن خطة إدارة القلعة البيضاء للحفاظ على قوام الفريق والدعم بصفقات جديدة خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.

وكشفت تقارير اليوم عن توصل الإدارة لاتفاق مع اللاعب لتجديد العقد لمدة 4 مواسم قادمة، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التجديد خلال الأيام المقبلة بعد وضع "الرتوش" الأخيرة على العقد الجديد.