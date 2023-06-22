أحمد عيد عبد الملك: كولر مطالب بخلق دوافع جديدة للاعبي الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد أحمد عيد عبدالملك نجم منتخب مصر السابق، أن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي عليه أن يخلق دوافع جديدة بالنسبة للاعبيه، مشيرا إلى أنه الأقرب مشاركة عدد من البدلاء أمام حرس الحدود، مشيدًا بالمدرب محمد مكي الذي يقود الفريق مؤخراً.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر بوكس تو بوكس: "تشكيل الأهلي سيضم محمد الشناوي في حراسة المرمى، وخالد عبدالفتاح ورامي ربيعة قد يشارك بجوار ياسر إبراهيم في خط الدفاع، في ظل خوض محمد عبدالمنعم للعديد من المباريات بشكل مضغوط مع الأهلي ومنتخب مصر، كما يشارك علي معلول في مركز الظهير الأيسر رغم تعرضه لضغوط كبيرة في المباريات الماضية".

وأضاف: "من الوارد أن يشارك مروان عطية والسولية بجوار أفشة أو القندوسي في وسط الملعب، وحمدي فتحي بحاجة إلى الراحة، وفي الهجوم قد يعتمد على حسين الشحات ومحمد شريف واحمد عبدالقادر".

وتابع عبدالملك: "كولر طور اللاعبين على الأطراف، وحسين الشحات أصبح يمتاز في الجبهة اليسرى خصوصا عندما يدخل إلى الملعب ويسدد أو يمرر بشكل رائع لزملائه، كما أنه قادر على المراوغة".

وكان الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر قد أعلن قائمة الفريق لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء غدٍ الخميس ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي لمباراة الحدود عدة مفاجآت بغياب كلا من محمد هاني ومحمود عبد المنعم كهربا، حيث قرر المدير الفني منحهما فرصة أكبر للراحة بعد العودة من معسكر المنتخب الاول.

قائمة الأهلي لمباراة حرس الحدود

وضمت قائمة الاهلي لهذا اللقاء كلا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي، مصطفي شوبير

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، محمد عبد المنعم، رامي ربيعه، ياسر ابراهيم ، علي معلول، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، أليو ديانج، حمدي فتحي، عمرو السولية، أحمد القندوسي، محمد فخري، محمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد شريف، بيرسي تاو، أحمد عبد القادر.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود في الدوري

ويتقابل فريقا الأهلى ونظيره حرس الحدود فى تمام الساعة التاسعة والنصف مساء غدٍ الخميس باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وحرس الحدود

وتذاع مباراة الأهلي وحرس الحدود على شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري للبطولة.