شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يدخل معسكرا مغلقا الليلة استعداداً لمواجهة البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى اليوم الخميس استعداداته لمواجهة البنك الأهلى المقرر لها السادسة والنصف مساء غداً الجمعة باستاد جهاز الرياضة، ضمن منافسات دور الستة عشر لكأس مصر.

ويخوض الطلائع مرانه الأخير ثم يعلن عبد الحميد بسيونى قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ومن جانبه حذر عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش لاعبيه من صعوبة مباراة البنك الاهلى بكأس مصر مشدداً على ضرورة تحقيق الفوز لإستمرار نغمة تصحيح مسار الفريق بالفترة الأخيرة.

في نفس السياق ، يبحث عبد الحميد بسيونى المدير الفني لطلائع الجيش عن فوزه الثالث مع فريقه حينما يلاقى البنك الاهلى بكأس مصر.

طلائع الجيش حقق فوزه الثاني على التوالي أمام الاسماعيلى بهدف دون رد مع مدربه الجديد عبد الحميد بسيوني، بعد الفوز على سموحة 2-0 في المباراة الماضية.

وعقد بسيوني اجتماعا مع إدارة نادى طلائع الجيش وتم الاستقرار علي عودته لقيادة فريق الكرة لتصحيح مسار الفريق بجدول الدوري لاسيما أنه تمكن من قيادة الطلائع في وقت سابق للتتويج ببطولة السوبر المصري علي حساب الأهلي كما حقق نتائج متميزة مع الفريق ببطولة الدوري.

فوز الطلائع على الاسماعيلى بهدف دون رد ضمن منافسات الجولة الـ 31 من الدوري المصري الممتاز أخرج الطلائع من دوامة الهبوط، برصيد 32 نقطة في المركز الرابع عشر من 31 مباراة، وبفارق نقطة عن منطقة الهبوط التي تبدأ بأسوان السادس عشر، الذي يملك مباراة أمام المقاولون العرب.

ويحتل الطلائع المركز الخامس عشر فى جدول الدورى حالياً برصيد 32 نقطة، بعدما لعب 31 مباراة حقق الفوز فى سبعة لقاءات وتعادل فى 11 مباراة وخسر 13 لقاء وسجل لاعبوه 30 هدفاً وتلقت شباكه 41 هدف.