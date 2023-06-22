شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الأولمبي يخوض تدريبه الأول في طنجة اليوم استعدادا للنيجر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض اليوم الخميس المنتخب الأولمبي بقيادة البرازيلي روجيريو ميكالي تدريباته لأول مرة في مدينة طنجة مسرح مبارياته في بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمقامة بالمغرب في الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو والتي تضمن تأهل أصحاب المراكز الثلاثة الأولى لأولمبياد باريس فيما يخوض صاحب المركز الرابع ملحق أخر للتأهل.

ويقع منتخب مصر الاولمبي فى المجموعة الثانية بالبطولة مع منتخبات النيجر والجابون ومالي، ويفتتح مشواره بمواجهة النيجر يوم 25 يونيو الجاري.

وتضم البعثة محمد بركات عضو اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب، والبرازيلى ميكالى المدير الفني ومواطنه تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس ومحمود حرب مدير المنتخب وليونياردو مدرب الأحمال وجواوى محلل الأداء ود.طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي، وخالد سرحان المترجم وعمرو سلمان الإداري، وصلاح عاشور أخصائي العلاج الطبيعي وقاسم قدري أخصائي التأهيل ومحمد احمد واحمد شوقي المدلكين، ومحمد عبد التواب المصور وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وتضم القائمة، فى حراسة المرمي: حمزه علاء وعلى الجابرى ومحمد سيحا، وفى الدفاع: حسام عبد المجيد ومحمد طارق ومحمد مغربي واحمد عيد ومحمد أشرف بكري وعمر فايد وحاتم محمد سكر، وفى خط الوسط على زعزع ومحمود جهاد واحمد عاطف قطه ومحمد شحاته واحمد فوزى واحمدكوكا ومحمد سمير وعماد ميهوب ومحمود صابر ومصطفي ميسي وابراهيم عادل، وفى الهجوم اسامة فيصل وعبد الرحمن اجويرو.. واختار الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة اللاعبين الثلاثة المقرر انتظارهم بالقاهرة تحسبا لحدوث ظروف مفاجئة فى القائمة الأساسية التى تضم 23 .