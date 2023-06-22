شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك وفاركو فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينهى الجهاز الفني لنادى الزمالك، بقيادة الكولومبي أوسوريو اليوم الخميس استعداداته لمواجهة فاركو فى بطولة كأس مصر والمقرر لها مساء غداً الجمعة، ويخوض الفارس الأبيض مرانه الأخير على ملعبه ثم يعلن أوسوريو قائمة المباراة التي تدخل معسكر مغلق الليلة.

ويبحث الزمالك عن الفوز على فاركو بالكأس بعدما فاز على الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثلاثين لمسابقة الدوري المصري.

ويحرص الخواجة الكولومبي على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة ومعالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وتأهل الزمالك إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر، عقب فوزه أمام بروكسي 3 / 2 في المواجهة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة، في إطار مباريات دور الـ32، في مباراة شهدت اللجوء للأوقات الإضافية عقب انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 2/2.

موعد مباراة الزمالك وفاركو بكأس مصر

يستعد الزمالك لمواجهة فاركو المقرر لها التاسعة والنصف مساء غداً الجمعة باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الستة عشر لبطولة كأس مصر.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وفاركو

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وفاركو في الدوري المصري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.