شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يستعيد القوة الضاربة قبل مواجهة المصرى فى كأس الرابطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اطمأن على ماهر المدير الفنى لفيوتشر، على جاهزية الثلاثى، أحمد رفعت، محمود عبد الرحيم جنش وحاجى بارى، بعد انتظامهم فى التدريبات عقب تعافيهم من الإصابة، كما انتهت أزمة ناصر ماهر وعاد للمشاركة فى المران بعد الانقطاع عن التدريبات ليستعيد فيوتشر قوته الضاربة قبل مواجهة النادى المصري.

وحذر على ماهر، لاعبى الفريق، من التفكير فى العروض الصيفية، خاصة بعد دخول نجوم الفريق دائرة اهتمامات أندية القمة، حيث اعترف محمد رضا بوبو بوجود اهتمام من الأهلى لضمه، كما ألمح غنام محمد عن وجود اهتمام من نادى الزمالك، فيما أكد مهند لاشين تلقيه عرضاً خارجياً للاحتراف.

وشدد على ماهر على ضرورة التركيز على المباراة المرتقبة للفريق أمام المصرى فى نصف نهائى كأس الرابطة، مؤكداً أن المباراة لن تكون سهلة فى ظل محاولة المصرى لمصالحة جماهيره بعد تخبط نتائجه بالدورى، وهو ما يضع مسؤولية كبيرة على لاعبى فيوتشر للدفاع عن اللقب.

ويستعد فيوتشر لمواجهة المصرى يوم السبت المقبل الموافق 24 يونيو الجارى فى نصف نهائى كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم، حيث يدافع فيوتشر عن اللقب الذى يحمله عن النسخة الماضية.

ويحمل فيوتشر لقب كأس رابطة الأندية المصرية فى نسختها الأولى والتى أقيمت الموسم الماضى، وذلك بعد الفوز فى المباراة النهائية على غزل المحلة بخمسة أهداف مقابل هدف.