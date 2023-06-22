شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات فرق سيف المبارزة و سيدات الشيش ببطولة أفريقيا للسلاح اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام اليوم الخميس، منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسيف المبارزة في تمام العاشرة والنصف صباحًا ببطولة أفريقيا للسلاح المقامة بمصر على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر .

كما يقدم أيضا اليوم ،منافسات الأدوار الإقصائية لفرق السيدات لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًا ومنافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

أما مباريات الميدالية البرونزية والمباريات النهائية لسلاح سيف المبارزة رجال وسلاح السيف للرجال وسلاح الشيش للسيدات في الفترة المسائية.

بينما يقام غدا الجمعة ،منافسات الأدوار الإقصائية لفرق السيدات لسيف المبارزة في العاشرة والنصف صباحًا.

منافسات الأدوار الإقصائية لفرق الرجال لسلاح الشيش في العاشرة والنصف صباحًأ.

منافسات الأدوار الإقصاائية لفرق السيدات لسلاح السيف في العاشرة والنصف صباحًا.

وضمت قائمة الدول المشاركة كلا من: بنين، كوت ديفوار وليبيا والمغرب ومالى وموريشيوس والكونغو وكينيا والرأس الأخضر وغانا ونيجيريا وتوجو وبوركينا فاسو والنيجر والكاميرون والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس والجزائر ورواندا، بالإضافة إلى مصر البلد المستضيف للمنافسة.

وحرص أحمد الميدانى، عضو مجلس الإدارة ومدير البطولة، على متابعة كل التطورات مع رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة للبطولة الأفريقية ومناقشة الجهاز الإدارى فى كل التفاصيل الخاصة بوصول البعثات منذ اللحظات الأولى بالمطار، مرورًا بالانتقالات والإعاشة والتدريب وحتى المغادرة.