شكرا لقرائتكم خبر عن فيتوريا يسلم اتحاد الكرة قائمة بمنتخبات تصنيف أول لإقامة ودية فى سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سلَّم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمة بالمنتخبات التي يريد مواجهتها في سبتمبر المقبل، على هامش مواجهة إثيوبيا بالجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

وتضمنت القائمة 3 منتخبات أفريقية من التصنيف الأول، حيث يريد فيتوريا احتكاك قوي بالمدارس الأفريقية المميزة، بعدما حسم تأهله رسميا لبطولة الأمم، وباتت مواجهة إثيوبيا بروفة قوية للوقوف على جاهزية المنتخب قبل الدخول في أجواء تصفيات كأس العالم، والمقرر انطلاقها بنسبة كبيرة في نوفمبر المقبل.

من ناحيته أكد محمد خالد غرابة، مدير المنتخب الوطنى، أن منتخب مصر تلقي عروضاً من البرازيل وكولومبيا لخوض مباراة ودية، وتم رفض الاتفاق معهما بسبب عدم وضوح الرؤية فى موعد مباراة غينيا، وبعد تحديد موعد المباراة يوم 31 مايو تحركنا لخوض مباراة ودية ولم نجد منتخبات كثيرة لم تتفق على مباريات ودية لذلك اتفقنا مع جنوب السودان.

وأضاف مدير المنتخب، أن توقيت مباراة منتخب غينيا حرم المنتخب من مواجهة فريق قوى فى هذا التوقيت، قائلا، "مباراة جنوب السودان كان لها ظروف خاصة بسبب توقيت مباراة غينيا، وكان فيه أكثر من منتخب قوى طلب مواجهتنا ولكن لم نستطع أن نلتزم معهم بسبب مباراة غينيا".