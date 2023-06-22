شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون العرب يواجه سيراميكا لحجز بطاقة التأهل إلى ربع نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس يلتقي فريق المقاولون العرب مع نظيره سيراميكا، وذلك خلال المباراة التي يستضيفها ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وكان المقاولون العرب قد تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز في الدور التمهيدي على فريق الحمام المطروحي برباعية نظيفة، بينما تأهل فريق سيراميكا إلى ثمن نهائي الكأس عقب الفوز في دور الـ 32 على دكرنس بخماسية نظيفة.

يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لشوقي غريب، مفتقدا لـ 4 عناصر هامة من لاعبي لفريق وهم، محمد أحمد السيد (سيحا) وأحمد فوزي، وأحمد عاطف (قطة)، وعمر فايد، نظراً لمشاركتهم فى معسكر المنتخب الأولمبي استعداداً للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وحذر شوقي غريب المدير الفني للمقاولون العرب، لاعبي الفريق، من مفاجآت الكأس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة، وطالبهم بضرورة استغلال الفرص والتركيز على اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون في 9 مباريات وتعادل في 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.

بينما على الجانب الآخر يدخل فريق سيراميكا مباراة اليوم بقيادة مدربه حلمي طولان، طامحا إلى حجز بطاقة التأهل على حساب ذئاب الجبل، واقترب صلاح محسن، لاعب سيراميكا، من قيادة هجوم الفريق بشكل أساسي اليوم، أمام المقاولون العرب، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز خلال الفترة الماضية مع الفريق.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 في جدول مسابقة الدوري برصيد 33 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سيراميكا في 6 مباريات وتعادل في 15 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.