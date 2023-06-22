شكرا لقرائتكم خبر عن 10 معلومات عن مباراة الأهلى وحرس الحدود اليوم الخميس 22 / 6 / 2023 بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس لمتابعة اللقاء الهام الذى يجمع الاهلى مع حرس الحدود باستاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري، ونلقى الضوء في السطور التالية على أهم المعلومات عن المباراة..

ترتيب الأهلى في جدول الدوري

يحتل الاهلى المركز الثانى بجدول الدوري برصيد 62 نقطة، ومازالت لديه 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 19 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ45 هدفا بالتساوى مع بيراميدزً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ترتيب حرس الحدود في الدوري

يقبع حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 20 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 18 مرة وسجل لاعبيه 16 هدف وتلقت شباكهم 38 هدف.

نتيجة آخر ظهور للأهلى في الدوري

الأهلي فاز على سيراميكا بهدف دون رد في أخر ظهور بالمسابقة.

نتيجة آخر ظهور لحرس الحدود في الدوري

تعادل حرس الحدود مع نظيره الداخلية بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالدوري

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدوري المصري الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

35 مباراة جمعت الاهلى وحرس الحدود

35 جمعت الاهلى وحرس الحدود قبل لقاء الليلة حقق المارد الأحمر 27 فوز فيما حقق الحرس أربعة انتصارات وانتهت أربعة لقاءات بالتعادل بين الفريقين ، وسجل الاهلى 58 هدف وتلقت شباكه 19 هدف.

المباراة الأولى والأخيرة بين الأهلى وحرس الحدود

انتهت أول مباراة جمعت الاهلى والحرس بفوز المارد الأحمر بهدف دون رد فيما انتهت أخر مباراة جمعت الفريقين بفوز الاهلى بهدفين دون رد.

الأهلى يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لحرس الحدود 3.05 مليون يورو.

أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة حرس الحدود

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 46 مباراة، حقق الفوز فى 34 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 85 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 29 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودوري الابطال الافريقى مرة.