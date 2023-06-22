شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يواجه الاتحاد السكندرى في دور الـ 16 بكأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، ضيفًا ثقيلاً على الاتحاد السكندرى، في مواجهة صعبة على الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة كأس مصر 2022 / 2023، حيث ستقام المباراة على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويسعى كل فريق لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية والاقتراب خطوة من اللقب.

يدخل الفريقين المباراة بعد فترة من الراحة التي حصلوا عليها في ظل إقامة معسكر منتخب مصر، لخوض مواجهة غينيا ثم ودية جنوب السودان، وهو الأمر الذى سيجعل المباراة ذو حدين حيث يخشى كل مدرب من تراجع المستوى بشكل نسبى بسبب تلك الراحة، أو ستكون الراحة في صالح اللاعبين وتجعلهم على أتم الاستعداد للمباراة وتقديم 90 دقيقة على أعلى مستوى.

وتأهل فريق بيراميدز إلى دور الـ 16 بعد الفوز على فريق راية بنتيجة 2 / 0 في دور الـ 32 ، فيما تأهل زعيم الثغر بعد الفوز على السكة الحديد بنتيجة 2 / 0.

من جانبه حرص البرتغالي جايمى باتشيكو المدير الفني لفريق بيراميدز، على التحدث مع لاعبيه حول أهمية المباراة وضرورة التركيز طوال شوطى المباراة، من أجل اقتناص بطاقة التأهل، مشددًا على قوة فريق الاتحاد السكندرى، وقدرته على تحقيق المفاجأة، واقتناص الفوز، خاصة وإنه يمتلك خط هجوم على أعلى مستوى، ولاعبين أصحاب خبرات ومهارات عالية، سترهق دفاع الفريق السماوى.

على الجانب الأخر، تحدث زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندرى مع لاعبيه مؤكدًا على خطورة فريق بيراميدز، وخاصة العناصر الهجومية، لاسيما وإنه يمتلك تنويع في الهجوم سواء عن طريق صناع اللعب مثل مصطفى فتحى ووليد الكرتى، أو المهاجمين داخل الصندوق، كما حذر حارس المرمى من التسديد والكرات المباغتة، وطالبه بالتحدث دائمًا مع خط دفاعه من أجل تأمين مرماه والحفاظ على نظافة شباكه.