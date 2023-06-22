شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يرسم خطة عبور الزمالك لـ فاركو بالكأس الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرسم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك ليلة اليوم الخميس خطة عبور، فاركو فى المباراة المقرر لها فى الثامنة والنصف مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

وعكف أوسوريو على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية،حيث استغل الكولومبى فترة توقف الدولى لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل والخطط الفنية،التى يريد تطبيقها فى مباراة فاركو بكأس مصر.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة فاركو،كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندرى.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.

وطالب أوسوريو خلال اجتماعاته المستمرة مع لاعبى الفريق الأبيض بعدم التفريط فى بطولة كأس مصر خصوصاً أنها الأمل الأخير لإنقاذ موسم الفريق الأبيض بعد الخروج من جميع البطولات واقتراب ضياع لقب الدورى الممتاز.

وتعاهد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك على التتويج ببطولة كأس مصر خصوصاً بعد الموسم المخيب للآمال واقتراب ضياع حلم التأهل لبطولة دورى أبطال أفريقيا الموسم المقبل بعد احتلال المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.