شكرا لقرائتكم خبر عن اكتشاف فيتوريا وقائد المحلة وثلاثى إنبى على رادار زد لتدعيم صفوفه بالممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ مسئولو نادى زد خطة بناء فريق قوى قبل مشاركته الأولى فى الدورى الممتاز موسم 2023 / 2024، بعدما نجح فى الصعود إلى دورى الأضواء والشهرة عن المجموعة الثانية للموسم الحالى.

ويستهدف زد التعاقد مع أكثر من لاعب من أندية الدورى الممتاز فى الوقت الحالى أبرزهم مصطفى زيكو جناح حرس الحدود، والذى لفت الأنظار فى الموسم الحالى وانضم لصفوف منتخب مصر تحت قيادة البرتغالى روى فيتوريا.

ومن ضمن الأسماء أيضا يتواجد أحمد الندرى قائد فريق غزل المحلة، والذى يجيد اللعب فى كل مراكز الوسط، ويعتبر من أبرز اللاعبين الذين خطفوا الأضواء فى الموسم الحالى، كما يفكر مسئولى النادى الصاعد فى التعاقد مع أحمد ميهوب حارس مرمى المحلة أيضا.

ويخطط نادى زد أيضا للتعاقد مع ثلاثى إنبى وهم محمد حمدى ومحمد إسماعيل وعماد ميهوب الذى يلعب فى إنبى والمعار من بيراميدز.

وسبق وأبدى نادى زد اهتمامه بضم ثنائى الأهلى الشاب كريم الدبيس ورأفت خليل، ودخل فى مفاوضات مع إدارة القلعة الحمراء للتعاقد مع الثنائى فى الميركاتو الصيفى المقبل.