شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خطاب كاف.. رابطة الأندية تخطر اتحاد الكرة بموعد نهاية الدورى هذا الموسم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطرت رابطة الأندية المحترفة، برئاسة أحمد دياب، اتحاد الكرة بشكل رسمي بانتهاء الدوري المصري هذا الموسم يوم 25 يوليو على أقصى تقدير، علمًا بأن البطولة سنتتهى يوم 15 يوليو بالنسبة لـ14 فريقا، فيما تلعب في العشرة أيام اللاحقة 3 مؤجلات للأهلى مع 3 فرق.

واستقرت رابطة الأندية المصرية، على عدم إجراء تعديلات على شكل مسابقة الدوري الموسم القادم مع العمل الدؤوب على تفادي السلبيات التي ظهرت هذا الموسم من أجل تطوير كرة القدم والظهور بشكل يليق بالكرة المصرية، كما بدأت الرابطة في وضع نظام جديد لجدول مباريات الدوري لكي يبدأ الموسم القادم بشكل منظم.

وجهز الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة جمال علام خطابا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، يطالب فيه بتأجيل ارسال أسماء الفرق التي تمثل مصر في بطولتي أفريقيا لـ15 يوليو المقبل، وهو الموعد المحدد لنهاية مسابقة الدوري.

ويستند اتحاد الكرة في طلبه على استمرار بطولة الدوري في مصر وبعض البلدان الأفريقية الأخرى، مع وجود عدم ارتباطات في بطولتي أفريقيا في النصف الأول من يوليو المقبل.

جاء ذلك بعدما تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم من نظيره الأفريقي كاف، اليوم الثلاثاء، يخطره فيه، بموعد إرسال الأندية المشاركة في مسابقتي دوري الأبطال وكأس الكونفدرالية، وتضمن الخطاب ضرورة إرسال الأندية المشاركة في البطولات الإفريقية في موعد أقصاه 30 يونيو.