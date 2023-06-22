شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام محمود حمادة هدف الأهلى والزمالك لتدعيم الوسط فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل محمود حمادة لاعب وسط نادى فاركو، حسابات الأهلى والزمالك لتدعيم خط الوسط فى الانتقالات الشتوية، بعدما ظهر اللاعب بشكل مميز مع فاركو والانضمام لمنتخب مصر.

وحدد مسئولو نادى فاركو مبلغ 40 مليون جنيه للاستغناء عن نجمه محمود حمادة لاعب خط الوسط حال تلقيه عرضا مميزا فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال عاطف حنفى، مدير الكرة بنادى فاركو، إن هناك بالفعل أنباء عن مفاوضات نادى الزمالك والرغبة فى التعاقد مع محمود حمادة لاعب الفريق، بعد التألق خلال الفترة الأخيرة والانضمام لمنتخب مصر.

ويعد هذا الموسم الثانى لمحمود حمادة مع فاركو وقدم مستويات مميزة، وساهم فى احتلال الفريق المركز الثامن ببطولة الدورى الموسم الماضى، وشارك هذا فى الموسم فى معظم المباريات التى خاضها فاركو بالدورى.

ونستعرض أرقام محمود حمادة مع فاركو والمنتخب فى التقرير التالى..مع فاركو هذا الموسم

لعب: 33 مباراة

سجل: 3 أهداف

صنع: 3 أهداف

عدد الدقائق: 2638 دقيقة

الإنذارات: بطاقتان

مع المنتخب

لعب : 7 مباريات

صنع: هدفا

عدد الدقائق: 490 دقيقة