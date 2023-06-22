شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر يظهر بالقميص الجديد فى أمم أفريقيا 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت شركة الملابس الراعية لمنتخب مصر إعلان شكل التصميم الجديد لقميص الفراعنة فى بطولة أمم افريقيا 2025، بدلا من النسخة المقبلة من البطولة، المقرر إقامتها فى يناير 2024.

وطلب اتحاد الكرة من الشركة تخصيص تصميم جديد لقميص المنتخب فى البطولة المقبلة، لكن الشركة أكدت أنه سيتم الانتهاء من التصميم الجديد منتصف عام 2024 على أن يظهر به الفراعنة لأول مرة فى أمم أفريقيا 2025.

على صعيد متصل سلَّم البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى للمنتخب الوطنى الأول قائمة بالمنتخبات التى يريد مواجهتها فى سبتمبر المقبل، على هامش مواجهة إثيوبيا بالجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات الكان 2024 بكوت ديفوار.

وتضمنت القائمة 3 منتخبات أفريقية من التصنيف الأول، حيث يريد فيتوريا احتكاك قوى بالمدارس الأفريقية المميزة، بعدما حسم تأهله رسميا لبطولة الأمم، وباتت مواجهة إثيوبيا بروفة قوية للوقوف على جاهزية المنتخب قبل الدخول فى أجواء تصفيات كأس العالم، والمقرر انطلاقها بنسبة كبيرة فى نوفمبر المقبل.

من ناحيته أكد محمد خالد غرابة، مدير المنتخب الوطنى، أن منتخب مصر تلقى عروضاً من البرازيل وكولومبيا لخوض مباراة ودية، وتم رفض الاتفاق معهما بسبب عدم وضوح الرؤية فى موعد مباراة غينيا، وبعد تحديد موعد المباراة يوم 31 مايو تحركنا لخوض مباراة ودية ولم نجد منتخبات كثيرة لم تتفق على مباريات ودية لذلك اتفقنا مع جنوب السودان.