شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم الأهلى وحرس الحدود فى الدورى قبل لقاء الليلة؟ إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يلتقى فريق النادى الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، مع حرس الحدود على استاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ماذا قدم الأهلى وحرس الحدود فى الدورىترتيب الأهلى فى جدول الدورى

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 62 نقطة، ومازالت لديه 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 19 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ45 هدفا بالتساوى مع بيراميدزً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

ترتيب حرس الحدود فى الدورى

يقبع حرس الحدود في المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 18 مرة وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 38 هدفا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى المصرى الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.