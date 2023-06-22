شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية للتايكوندو فى جامعة حلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منافسات بطولة الجمهورية للتايكوندو تحت 14 سنة للمستوى الأول بالصالة المغطاة بجامعة حلوان، والتى تستمر حتى 24 يونيو.

كان منتخب التايكوندو قد شارك فى بطولة الجائزة الكبرى للتايكوندو فئة الـg6 بروما، خلال الفترة من 9 إلى 11 يونيو بالعاصمة الإيطالية روما.

وشهدت البطولة حصول مصر على الميدالية البرونزية عن طريق اللاعبة آية شحاتة فى منافسات وزن أقل من 67 كجم ليحقق بذلك منتخب مصر للتايكوندو الميدالية الثالثة فى البطولات العالمية فى أقل من أسبوعين بعد إحراز ميداليتين برونزيتين تاريخيتين في بطولة العالم باذربيجان بداية الشهر الحالي ليؤكد التايكوندو المصري الحفاظ على مكانته العربية والأفريقية والعالمية في اللعبة.

ترأس بعثة منتخب مصر المهندس محمد عجيزة عضو مجلس الإدارة والمشرف على المنتخب الوطني الأول وضمت البعثة الجهاز الفني للمنتخب المكون من المدير الفني محمد شو وأسامة سيد المدرب العام للمنتخب واللاعبين سيف عيسى، آية شحاتة، ميسون ايهاب ، احمد الراوي.