شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: هناك حارس مرمى سيرحل عن الأهلى.. وتصاعد أزمة تطبيق دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير أن هناك حارس مرمى سيرحل عن النادى الأهلى فى نهاية الموسم الحالى، وسينضم لأحد الأندية الصاعدة فى الدورى الممتاز حاليا.

وقال خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعى "مع شوبير" على راديو أون تايم سبورت: "هناك ممثلين عن 50 ناديا اجتمعوا فى اتحاد الكرة اعتراضا على دورى المحترفين، رغم أنهم كانوا يعلمون بالأمر من بدالية الموسم وجمال علام أكد لهم إنه سيكون هناك استفادة للجميع من تطبيق هذا الدورى للأندية واللاعبين وزيادة العائد المادى وفرصة أمام روى فيتوريا لمتابعة دورى المحترفين وانضمامهم للمنتخب وسيعود بالنفع من أجل تسويق لاعبيهم، وأكد لهم أن عوائد البث الفضائى ستزيد مليون جنيه أو أكثر، وبعد ذلك جاء الرد بالرفض التام من ممثلي الأندية لعدم اقتناعهم بالفكرة".

وأوضح شوبير: "البعض يرى أن القرار غرضه تقليص أعضاء الجمعية العمومية والبعض منهم تقدم بطلب للدعوة لجمعية عمومية طارئة لمناقشة تطبيق دورى المحترفين، وضرورة العودة إلى دورى القسم الثانى".

واستطرد: "تم تسويق دورى المحترفين وبيعه للقنوات فى الفترة الماضية، وأكدوا أنه على الاتحاد الرضوخ لطلبات الأندية، لكن من مصادرى داخل اتحاد الكرة فإنه مصمم على رأيه".

وواصل: "هناك 100 نادى لجأوا إلى لجنة الشاب والرياضة بمجلس النواب والتي أصدرت عدة توصيات لحل الأزمة منها تعديل مواد قانون الرياضة منها الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وعقد اجتماع مع الاتحاد المصري ورابطة الأندية لبحث دوري المحترفين، واجتماع الجهة الإدارية برؤساء مجالس الإدارات الأندية الشعبية والجماهيرية لبحث مشاكلهم والعمل على حلها".