شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: فراس شواط حصل على 110 آلاف دولار ويرفض استلام الباقى بالجنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادى الإسماعيلى أن التونسى فراس شواط مهاجم الدراويش حصل على 110 آلاف دور من مستحقاته ورفض استلام الباقى بالجنيه المصرى.

وأكد المصدر أن إدارة الإسماعيلى تسعى إلى حل الأزمة بتوفير باقى المستحقات الباقية للاعب وهى 170 ألف دولار من أجل إضفاء الاستقرار داخل الفريق.

وأضاف أن نادى الإسماعيلى مهدد حاليا بإيقاف القيد بسبب المستحقات على النادى بسبب تعاقدات المجلس السابق دون توفيق الأوضاع مع اللاعبين والمدربين.

وفى سياق آخر، يبحث مسئولو الإسماعيلى عن مواجهة أحد أندية القسم الثالث يوم الجمعة المقبل، لتكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة أسوان، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد للمباراة التى ستكون مهمة جدا فى ضمان البقاء فى الدورى الموسم المقبل.

وخاض الإسماعيلى مباراتين وديتين للاستعداد لمواجهة أسوان، حيث حقق فوزا كبيرا على ساحة دمياط بسداسية نظيفة، ثم الفوز على منتخب السودان الأوليمبى بهدفين نظيفين، بعدما تم إلغاء المباراة الودية أمام المصرى البورسعيدى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.