شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق النادى الأهلى فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، حرس الحدود على استاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

الأهلى يتفوق على حرس الحدود فى القيمة التسويقية

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 29.55 مليون يورو، فيما تساوى القيمة التسويقية لحرس الحدود 5.05 مليون يورو.

يدخل الأهلى المباراة فى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 62 نقطة، ومازالت لديه 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 19 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ45 هدفا بالتساوى مع بيراميدزً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

في المقابل، يقبع حرس الحدود فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 18 مرة وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 38 هدفا.

القناة الناقلة لمباراة الأهلى وحرس الحدود

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى المصرى الممتاز فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.