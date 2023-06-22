شكرا لقرائتكم خبر عن هل يرحل ربيعة ومتولى عن الأهلى؟ وقرار الشناوى الأخير بشأن عروض الخليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى أحمد شوبير آخر تطورات ملف تجديد عقود لاعبى الأهلى خلال الفترة الحالية، وموقف بعض اللاعبين من الرحيل عن القلعة الحمراء.

وقال خلال تصريحات لبرنامجه الإذاعي "مع شوبير على راديو أون تايم سبورت: "هناك انفراجة فى ملف تجديد عقد حسين الشحات مع الأهلى، والأمر متوقف فقط على حل أزمة نسبة المشاركة، والنادى الأحمر يحاول إيجاد الحل، ولن يلغى هذا البند بالكامل من العقد، وسيكون هناك نوع من أنواع التعويض".

وحول ما تردد عن قرار الأهلى بالاستغناء عن ثنائى قلب الدفاع رامى ربيعة ومحمود متولى، أكد شوبير أنه ليس له أساس من الصحة، موضحًا أن النادى الأهلى اقترب من تجديد عقد الثنائى وخلال الأيام القليلة المقبلة سيتم حسم هذه الملفات، مشيرا إلى أن موقف ياسر إبراهيم، قائلًا: المدافع عقده ممتد مع الأهلى، وليس هناك أى مشكلة بالنسبة له ونفس الحال مع ثلاثى حراس المرمى أيضًا.

وعن رحيل محمد الشناوي عن صفوف الأهلي في الصيف الحالى قال شوبير "كل المؤشرات تؤكد استمرار الحارس مع الفريق، وصحيح أن اللاعب لديه الرغبة في الاحتراف، إلا أنه لا توجد أي عروض تليق به حتى الآن".