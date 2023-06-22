شكرا لقرائتكم خبر عن 4 يوليو موعد قيد الأهلى والزمالك فى مسابقة محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية الأهلى والزمالك وسبورتنج والبنك الأهلى بتحديد موعد 4 يوليو المقبل موعدا لقيد اللاعبين فى دورى المحترفين للموسم الجديد 2023 / 2024، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على المواعيد المحددة سابقا بسبب إجازة عيد الأضحى وعيد ثورة 30 يونيو.

أما أندية سموحة وطلائع الجيش والشمس وهليوبوليس تحدد لها 5 يوليو والأوليمبى والزهور والطيران والجزيرة 6 يوليو والمعادى والعبور وأصحاب الحياد والترسانة 8 يوليو.

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على انتهاء مسابقة دورى المحترفين للموسم الجديد 2023 / 2024 شهر أبريل المقبل.

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023 / 2024.