الارشيف / اخبار الرياضه

4 يوليو موعد قيد الأهلى والزمالك فى مسابقة محترفى اليد

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن 4 يوليو موعد قيد الأهلى والزمالك فى مسابقة محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخطر مسئولو اتحاد كرة اليد أندية الأهلى والزمالك وسبورتنج والبنك الأهلى بتحديد موعد 4 يوليو المقبل موعدا لقيد اللاعبين فى دورى المحترفين للموسم الجديد 2023 / 2024، وذلك بعد إجراء بعض التعديلات على المواعيد المحددة سابقا بسبب إجازة عيد الأضحى وعيد ثورة 30 يونيو. 

 

أما أندية سموحة وطلائع الجيش والشمس وهليوبوليس تحدد لها 5 يوليو والأوليمبى والزهور والطيران والجزيرة 6 يوليو والمعادى والعبور وأصحاب الحياد والترسانة 8 يوليو. 

 

واستقر مسئولو اتحاد كرة اليد على انتهاء مسابقة دورى المحترفين للموسم الجديد 2023 / 2024 شهر أبريل المقبل.

 

وكشف سعيد عبد المنعم، رئيس لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا، عن تحديد أول سبتمبر المقبل موعداً مبدئياً لانطلاق دورى المحترفين للرجال للموسم المحلى الجديد 2023 / 2024.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا