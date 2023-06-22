شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت، اليوم، منافسات الفرق ببطولة أفريقيا للسلاح المقامة خلال الفترة من 19 حتى 23 يونيو الجارى بصالات حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر.

وتقام، اليوم، منافسات الفرق لكل من سلاح سيف المبارزة رجال وسلاح الشيش سيدات بالإضافة إلى فريق سلاح السيف رجال بداية من ربع النهائي وحتى المباراة النهائية.

وتضم قائمة منتخب مصر لسلاح سيف المبارزة رجال كلا من محمد السيد وأحمد السيد ومحمد ياسين وأحمد السكري، فيما تضم قائمة منتخب سلاح الشيش سيدات كل من يارا الشرقاوي ونورا منير ونهى هاني وملك حمزة.

أما على صعيد فريق سلاح السيف رجال، فيشارك كل من زياد السيسي ومحمد عامر ومدحت معتز بالإضافة إلى أدهم معتز.

ويفتتح منتخب مصر لسيف المبارزة رجال مبارياته اليوم بمواجهة الفائز من مباراة الجزائر والسنغال في نصف نهائي البطولة بينما سيخوض منتخب مصر لسلاح الشيش سيدات مباراته بنصف النهائي أمام الفائز من مباراة جنوب إفريقيا وكوت ديفوار.

أما منتخب سلاح السيف رجال فسيواجه في نصف النهائي الفائز من مواجهة المغرب ضد السنغال في ربع النهائي.

ويضم جهاز سلاح الشيش كلًا من مصطفى نهاد وماهر حمزة وفاليريو اسبرومتني، فيما يتكون جهاز سلاح السيف من جمال عبداللطيف ومحمود جندية وفينسان انستيت بينما يضم جهاز سلاح سيف المبارزة كل من سيد سامي وسامح مجدي.

وتقام البطولة بمشاركة 21 دولة أفريقية، حيث حرصت الدول على التواجد من أجل حصد النقاط المهمة من أجل التأهل لأولمبياد باريس 2024.