الأهلي يواجه الحرس .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تُقام اليوم الخميس مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ16 بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2022/2023 عندما يواجه الأهلي فريق حرس الحدود، بالإضافة إلى مباراتين بدور الـ16 من بطولة كأس مصر.
مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:
الدوري الممتاز
حرس الحدود × الأهلي الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD1
كأس مصر
الاتحاد السكندري × بيراميدز الساعة السادسة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD2
سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب الساعة التاسعة مساء على قناة ON Time Sports HD2