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الأهلي يواجه الحرس .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

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الشارقة - اميمة ياسر - تُقام اليوم الخميس مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ16 بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2022/2023 عندما يواجه الأهلي فريق حرس الحدود، بالإضافة إلى مباراتين بدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

حرس الحدود × الأهلي  الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD1

كأس مصر

الاتحاد السكندري × بيراميدز  الساعة السادسة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD2

سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب  الساعة التاسعة مساء على قناة ON Time Sports HD2

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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