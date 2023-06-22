الأهلي يواجه الحرس .. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - تُقام اليوم الخميس مباراة مؤجلة من الأسبوع الـ16 بمنافسات الدوري الممتاز موسم 2022/2023 عندما يواجه الأهلي فريق حرس الحدود، بالإضافة إلى مباراتين بدور الـ16 من بطولة كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها:

الدوري الممتاز

حرس الحدود × الأهلي الساعة التاسعة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD1

كأس مصر

الاتحاد السكندري × بيراميدز الساعة السادسة والنصف مساء على قناة ON Time Sports HD2

سيراميكا كليوباترا × المقاولون العرب الساعة التاسعة مساء على قناة ON Time Sports HD2