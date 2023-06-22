شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة حرس الحدود الليلة.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يدخل النادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر فى التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، تحديا جديدا عندما يحل ضيفا على فريق حرس الحدود على استاد الكلية الحربية، فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

يحتل الأهلى المركز الثانى بجدول الدورى برصيد 62 نقطة، ومازالت لديه 7 مباريات مؤجلة، بعدما خاض 24 مباراة حقق الفوز فى 19 مباراة، وتعادل فى 5 مواجهات ولم يعرف طعم الخسارة، ويمتلك الأهلى أقوى خط هجوم بـ45 هدفا بالتساوى مع بيراميدزً، كما يُعد الأهلى الأفضل دفاعياً حيث اهتزت شباكه بـ7 أهداف فقط.

في المقابل، يقبع حرس الحدود فى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 20 نقطة بعدما لعب 30 مباراة حقق 4 انتصارات وثمانية تعادلات وخسر 18 مرة وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكهم 38 هدفا.

أرقام كولر مع الأهلى قبل مواجهة حرس الحدود

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسرى مارسيل كولر 46 مباراة، حقق الفوز فى 34 لقاءً، وتعادل فى 8 مواجهات، وتلقى أربع هزائم، وسجل لاعبوه 85 هدفاً وتلقت شباكهم 28، وخرج بشباك نظيفة فى 29 مباراة، وتوج مع المارد الأحمر ببطولتى السوبر مرتين، وكأس مصر مرة ودورى الابطال الافريقى مرة.

يدخل الأهلى المباراة بعد الفوز على سيراميكا بهدف دون رد فى آخر ظهور بالمسابقة، بينما تعادل حرس الحدود مع نظيره الداخلية بهدف لكل فريق فى آخر ظهور بالدورى.