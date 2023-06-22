شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يمنح عبد الغنى تعليمات خاصة قبل قيادة دفاع الزمالك أمام فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، محمد عبد الغنى مدافع الفريق الأبيض تعليمات خاصة قبل مواجهة فاركو المقرر لها فى التاسعة والنصف مساء غد الجمعة ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

ويعوض محمد عبد الغنى غياب حسام عبد المجيد عن صفوف الفريق الأبيض، أمام فاركو بسبب تواجد عبد المجيد ضمن صفوف المنتخب الأوليمبي الذى يستعد لبطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة، والمقامة بالمغرب في الفترة من 24 يونيو وحتى 8 يوليو.

فى سياق متصل يرسم أوسوريو ليلة اليوم الخميس خطة عبور فاركو، حيث عكف على تصحيح أخطاء لاعبى الأبيض التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية،حيث استغل الكولومبى فترة توقف الدولى لتحفيظ اللاعبين بعض الجمل والخطط الفنية،التى يريد تطبيقها فى مباراة فاركو بكأس مصر.

وركز أوسوريو على علاج هفوات الدفاع بالتحديد وذلك من أجل تفاديها فى مواجهة فاركو، كما حذر الكولومبى اللاعبين من التهاون أمام مرمى المنافس، أو التسرع فى إنهاء الهجمات مطالبهم باستغلال الفرص، لتسجيل هدف مبكر يربك حسابات الفريق السكندرى.

وحرص الخواجة الكولومبى على إعادة مشاهدة مباريات الزمالك الأخيرة حتى يتمكن من الوقوف على السلبيات والإيجابيات التى ظهرت طوال الـ90 دقيقة، من أجل معالجتها وتطوير بعض الجوانب التى يرى أنها مازالت تحتاج للعمل فى المرحلة المقبلة.