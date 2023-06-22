شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات السلة يواجهن الأردن فى نصف نهائى البطولة العربية للناشئات غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب ناشئات السلة تحت 16 سنة لمواجهة الأردن فى منافسات نصف نهائى البطولة العربية التى تقام بالأردن وتستمر حتى 26 يونيو الجارى.

ويستغل منتخب الناشئات الراحة التى حصل عليها المنتخبات، اليوم، للاستعداد لمواجهة الأردن صاحب الأرض، وسط طموحات وسعى للوصول إلى نهائى البطولة والتتويج باللقب.

كما يستعد منتخب الناشئين لمواجهة الجزائر بعد غد السبت.

ويشارك منتخب ناشئات السلة فى البطولة بقائمة تضم كلا من: إنجى الغايش، ريناد صادق، جودى الباز، مريم وسيم، هنا الجولى، نادين نجيب، جويرية حمدى، خديجة عثمان، ملك الحملى، هنا الباز، حلا الوكيل، ياسمين الجمال، جودى الجوهرى، هيا الحلوانى. وكان منتخب الناشئات التقى تونس وفاز عليهم أيضا بنتيجة 23/80.