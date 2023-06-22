شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى: نحاول تجهيز مستحقات جاريدو وتركيزنا على ضمان البقاء بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد مصدر داخل النادى الإسماعيلى أن اللجنة المعينة لإدارة الدراويش تسعى لتجهيز مستحقات الإسبانى خوان كارلوس جاريدو مدرب الفريق السابق قبل انتهاء المهلة لتجنب وقف قيد الإسماعيلى.

وأوضح المصدر أن المدرب الإسبانى جاريدو له 64 ألف دولار بعد إقالته من تدريب الإسماعيلى دون منحه مستحقاته المتبقية، ونسعى لإنهاء هذا الملف.

وتابع: اللجنة الحالية لا وجود لها قانونيا داخل نادى الإسماعيلى، لكن تكمل مهمتها حبا فى الإسماعيلى ومن أجل إخراجه من الوضع الصعب الذى يوجد فيه.

وكان الإسماعيلى قد أبرم صفقات بمبالغ مالية كبرى وليست مفيدة دون سداد مستحقاتها ما جلب الأزمات على النادى من العديد من اللاعبين السابقين والمدربين.

وفى سياق آخر يبحث مسئولو الإسماعيلى عن مواجهة أحد أندية القسم الثالث غدا الجمعة، لتكون البروفة الأخيرة قبل مواجهة أسوان، من أجل تجهيز اللاعبين بشكل جيد للمباراة التى ستكون مهمة جدا فى ضمان البقاء فى الدورى الموسم المقبل.

وخاض الإسماعيلى مباراتين وديتين للاستعداد لمواجهة أسوان، حيث حقق فوزا كبيرا على ساحة دمياط بسداسية نظيفة، ثم الفوز على منتخب السودان الأوليمبى بهدفين نظيفين، بعدما تم إلغاء المباراة الودية أمام المصرى البورسعيدى.

ويحتل النادى الإسماعيلى المركز الثالث عشر فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة، حصدها بعد خوض 29 مباراة، حيث فاز فى 7 مباريات وتعادل فى 12 لقاء، وتلقى الهزيمة فى 11 مباراة وسجل لاعبو الإسماعيلى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفا.