موعد مباراة برشلونة وريال مدريد بالموسم الجديد من الدوري الإسباني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الإتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس، عن جدول مباريات الموسم الجديد 2023-24، والمقرر إنطلاقه يوم 11 أغسطس 2023.

وكان فريق برشلونة قد تمكنمن حصد لقب الدوري الإسباني في نسخته الأخيرة، ويسعي تشافي لمواصلة مسيرته والإحتفاظ باللقب في الموسم الجديد.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد

من المقرر أ، تُقام تقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، في الدور الأول ببطولة الدوري الإسباني، يوم 29 أكتوبر 2023، على ملعب الكامب نو,

فيما تلعب مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة، في المواجهة التي تقام على ملعب سانتياجو برنابيو، يوم 21 أبريل 2024.

صفقات برشلونة وريال مدريد

يسعي ريال مدريد وبرشلونة لتدعيم صفوفهما بالإنتقالات الصيفية الجارية استعدادًا للموسم الجديد، حيث الملكي في إستعادة اللقب، بين يبحث أبناء كتالونيا في الإحتفاظ بالدوري.

وكان ريال مدريد قد أتم تعاقده مع النجم الانجليزي الشاب جود بيلينجهام لاعب فريق بوروسيا دورتموند السابق، و المهاجم الإسباني المخضرم خوسيه لويس ماتو "خوسيلو" قادما من فريق إسبانيول، في ظل خطة تدعيم الملكي للموسم الجديد.

وجاء إنتقال مهاجم إسبانيول إلى صفوف الميرنجي على سبيل الإعارة مقابل 500 ألف يورو، كما سيتضمن عقد إعارة مهاجم إسبانيول إلى ريال مدريد بند خيار الشراء بعد انتهاء فترة إعارته بقيمة 1.5 مليون يورو، إلا أنه غير إلزامي.

وحقق جوندوجان الثلاثية التاريخية مع فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا، والدوري الإنجليزي بجانب بطولة كأس الاتحاد.

كما قام الريال بتجديد عقد كل من الألماني توني كروس لموسم جديد، لينتهي في صيف 2024، ومدافع الفريق ناتشو فرنانديز الذي كان ينتهي عقده هذا الصيف.

علي الجانب الأخر إقترب فريق برشلونة من إتمام تعاقده مع الكاي جوندوجان لاعب مانشستر سيتي لمدة موسمين صالحة حتى 30 من شهر يونيو 2025، مع خيار التمديد لمدة موسم آخر.

كما يدخل نادي برشلونة في مفاوضات مع إدارة نظيرتها في بايرن ميونيخ للحصول على خدمات اللاعب الألماني جوشوا كيميتش، لاعب وسط العملاق البافاري لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي 2023.