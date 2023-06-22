شكرا لقرائتكم خبر عن مصر فى الترتيب الثانى فى البطولة العربية لألعاب القوى بالمغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء منتخب مصر لألعاب القوى فى الترتيب الثانى بجدول ميداليات البطولة العربية التى تقام بالمغرب، وذلك بعد 48 ساعة من المنافسات برصيد 13 ميدالية متنوعة خلف صاحب الأرض متصدر جدول الميداليات.

وتنقسم الميداليات الـ13 إلى 6 ذهبيات و3 فضيات، بالإضافة إلى 4 برونزيات.

ومن أبرز من حققوا الميداليات كل من بسنت حميدة سباق 100 متر عدو، مصطفى الجمل فى الاطالة بالمطرقة برقم 75.70 متر، لينا عمرو ذهبيه 100 متر حواجز فى رقم جديد لمصر، على مستوى الذهبيات، ويوسف اشرف فضية الزانة.

وتوج يوسف بدوى ببرونزية 110 متر حواجز، على أشرف برونزية 100 متر عدو، بالإضافة إلى برونزية سالم محمد سالم فى 3000 متر موانع.