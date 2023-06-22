شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يطالب حمدى فتحى بتأجيل التفكير فى عرض الوكرة والتركيز بمباريات الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص مارسيل كولر المدير الفني للأهلي على عقد جلسة سريعة مع حمدى فتحى لاعب وسط الفريق الأحمر طالبه خلالها بضرورة التركيز مع فريقه في المرحلة المقبلة والحاسمة في مشوار فريقه نحو استعادة درع الدوري والذي قطع فيه شوطا كبيرا لاستعادة الدرع.

وطالب كولر حمدي فتحي بعدم التفكير في عرض الوكرة القطري المقدم للحصول على خدماته، وضرورة مساعدة فريقه حتى آخر يوم داخل النادي، وألا يتسبب تفكيره في العرض القطري في تأثر مستواه بالسلب داخل الملعب، في ظل حاجة فريقه إلى جهود في الفترة المقبلة.

وحث كولر لاعب الأهلي على ضرورة عدم تشتيت نفسه وترك ملف عرض الوكرة لإدارة الناديين اللذين يتفاوضا على بعض التفاصيل الخاصة بإنهاء الصفقة، بعد الاستقرار بشكل نهائي على رحيل اللاعب، ولكن تتبقى بعض الرتوش الخاصة بالتفاصيل المالية للصفقة.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كل الجوانب الفنية والخططية، وخاض الفريق فقرة بدنية قبل انطلاق المران، تحت إشراف طارق عبد العزيز وأحمد حمدي إخصائيي التأهيل قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش المران.