شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلى وحرس الحدود فى الدورى الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود فريق الكر ة بالنادى الأهلى للأجواء المحلية الليلة، بعد الفوز ببطولة أفريقيا، حيث يلتقى المارد الأحمر مع حرس الحدود باستاد الكلية الحربية فى اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر.





س : ما موعد مباراة الاهلى وحرس الحدود؟

ج : موعد مباراة الأهلى وحرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس.

س: ما آخر مباراة خاضها الأهلى فى الدورى؟ س: ما آخر مباراة خاضها الأهلى فى الدورى؟

ج: الأهلى سجل آخر ظهور فى بطولة الدورى قبل التتويج الأفريقي بمواجهة أمام سيراميكا يوم 29 مايو المؤجلة من الأسبوع الـ27 لمسابقة الدوري المصري وفاز فيها الأحمر بهدف نظيف قبل أن يواجه الوداد المغربي في نهائي دوري أبطال أفريقيا.





س: ما موقف الفريقين في جدول الدوري؟

ج : يدخل الأهلي مباراة الليلة محتلا المركز الثاني برصيد 62 نقطة جمعها من 24 مباراة فقط خلف بيراميدز مُتصدر البطولة بـ64 نقطة لكن من 30 مباراة ، وحقق الأهلي الفوز في 19 مباراة وتعادل في 5 ولم يخسر أي مباراة، وسجل الأهلي 45 هدفاً وإهتزت شباكه 7 مرات.

في المقابل يدخل حرس الحدود مباراة الليلة وهو في المركز الثامن عشر والأخير برصيد 20 نقطة جمعهم من 30 مباراة خاضها في البطولة ، وفاز الحرس في 4 مباريات وتعادل في 8 وخسر 18 مباراة ، وسجل لاعبيه 16 هدفاً وأستقبلت شباك الفريق 38 هدفاً.





س : كيف استعد الأهلى للمباراة؟

ج : تحدث السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي مع لاعبي الفريق عن ضرورة العمل بجدية أمام حرس الحدود دون النظر لترتيب الفريق في الدوري وأوضح المدرب السويسري للاعبيه أن الفوز يتطلب من الجميع جدية وتركيز منذ بداية اللقاء وعدم التهاون بدعوى أن الحرس يحتل مركزا متأخرا في جدول المسابقة.





س : ماذا عن استعدادات حرس الحدود؟

حرص محمد مكي مدرب حرس الحدود على التحدث مع لاعبي الفريق بشأن عدم الخوف من لاعبي الأهلي في لقاء الليلة، وشدد لهم على أن الكرة لا تعترف بالمستحيل وعليهم أن يقدموا أفضل ما لديهم من أجل الخروج بنتيجة جيدة.