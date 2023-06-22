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القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 22/ 6 /2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة أبرزها، تلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية، التى تشارك فى بطولتى أفريقيا الموسم المقبل حتى 15 يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى

كاف يوافق رسميا على مد مهلة إرسال ممثلى مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو

تلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية، التى تشارك فى بطولتى أفريقيا الموسم المقبل حتى 15 يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى.