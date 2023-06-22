شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 22/ 6 /2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - 7 أخبار لا تفوتك اليوم الخميس 22/ 6 /2023، العديد من الأخبار الرياضية المهمة أبرزها، تلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية، التى تشارك فى بطولتى أفريقيا الموسم المقبل حتى 15 يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى
كاف يوافق رسميا على مد مهلة إرسال ممثلى مصر فى بطولتى أفريقيا لـ15 يوليو
تلقى اتحاد الكرة موافقة من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم بمد مهلة إرسال الفرق المصرية، التى تشارك فى بطولتى أفريقيا الموسم المقبل حتى 15 يوليو المقبل، بدلا من 30 يونيو الجارى.
تلقى اتحاد الكرة طلبا من بعض أندية الدورى الممتاز بزيادة عدد اللاعبين فى قوائم الموسم الجديد لتصل إلى 35 لاعبا بدلا من 30 لاعبا فى ظل مشاركة بعض الأندية فى أكثر من بطولة بالموسم الجديد.
قررت شركة الملابس الراعية لمنتخب مصر إعلان شكل التصميم الجديد لقميص الفراعنة فى بطولة أمم افريقيا 2025، بدلا من النسخة المقبلة من البطولة، المقرر إقامتها فى يناير 2024.
الأهلى يتحدى طموح الحدود لاستعادة قمة الدورى.. الليلة
يعود فريق الكر ة بالنادي الأهلي الليلة للظهور في بطولة الدوري بعد التتويج ببطولة أفريقيا حيث يلتقي المارد الأحمر مع حرس الحدود في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشر.
يرسم الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للزمالك ليلة اليوم الخميس خطة عبور، فاركو فى المباراة المقرر لها فى الثامنة والنصف مساء غد الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.
يحل فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، ضيفًا ثقيلاً على الاتحاد السكندرى، في مواجهة صعبة على الفريقين، ضمن منافسات الجولة الـ 16 من بطولة كأس مصر 2022 / 2023، حيث ستقام المباراة على استاد الإسكندرية في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً، ويسعى كل فريق لحصد بطاقة التأهل لدور الثمانية والاقتراب خطوة من اللقب.
سلَّم البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، قائمة بالمنتخبات التي يريد مواجهتها في سبتمبر المقبل
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