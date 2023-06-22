شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يفضل تطوير حراس الزمالك عن تدعيم المركز فى الميركاتو الصيفى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يفضل الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، تطوير طريقة لعب حراس مرمى الفريق الأبيض، خلال الفترة المقبلة عن التعاقد مع لاعب جديد فى هذا المركز فى الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووجه أوسوريو طلباته إلى محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى فريق الزمالك بضرورة تطوير الحراس وتدريبهم جيداً على اللعب بالقدم بطريقة تخدم أفكاره الفنية فى الملعب،الأمر الذى استمع له "أوسة" ووعده بتنفيذ تعليماته.

فى سياق مختلف استقر الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو، على المراكز التى تحتاج لتدعيم فى الميركاتو الصيفى المقبل، من أجل دعم فريقه بعناصر مميزة، وسد جميع الثغرات، حتى يتمكن الفريق من المنافسة بقوة على جميع البطولات التى سينافس عليها فى الموسم المقبل، وبدايتها ستكون البطولة العربية التى من المنتظر أن تنطلق يوم 28 يوليو المقبل.

وعقد أوسوريو جلسة مع مسئولى الكرة بالقلعة البيضاء، حدد خلالها المراكز التى تحتاج لتدعيم، ورصد فى الوقت الحالى 4 مراكز فى الفريق الأبيض تحتاج لدعمها بصفقات مميزة، وبدأت إدارة الكرة التحرك بقوة فى هذا الملف، من أجل تلبية طلبات المدرب الكولومبى، لاسيما أن إدارة الزمالك ترغب فى بناء فريق قوى يتمكن من إعادة البطولات للقلعة البيضاء من جديد.