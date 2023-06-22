شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على فرق دور الـ16 فى كأس مصر قبل استئناف المسابقة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعود عجلة كأس مصر للدوران، اليوم الخميس، حيث تُستأنف المسابقة بمواجهات دور الـ16 بمواجهات قوية ومثيرة.

وتأهل 15 فريقا لدور الـ16 في كأس مصر هذا الموسم، وتتبقى مباراة فقط على اكتمال فرق دور الـ16 وهي مباراة الأهلى ومنتخب السويس، المؤجلة من دور الـ32 بسبب ارتباط الأهلي السابق ببطولة إفريقيا التي توج بلقبها.

وجاءت الأندية الـ15 المتأهلة كالتالي: "سموحة، سيراميكا، إنبي، البنك الأهلي، المصري، المقاولون العرب، الزمالك، الاتحاد السكندري، فاركو، فيوتشر، طلائع الجيش، بيراميدز، النجوم، والداخلية، وحرس الحدود".

وقررت لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة على إسناد إدارة مباريات الدور ثمن النهائي لبطولة كأس مصر لقائمة موسعة من الحكام تتضمن حكام النخبة الذين شاركوا في المعسكر الإعدادي الأخير ببورسعيد، بجانب مجموعة أخرى من حكام الدرجة الأولى.