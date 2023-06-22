شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم شوقى غريب مع المقاولون العرب فى 38 مباراة قبل مواجهة سيراميكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض شوقى غريب المدير الفنى لفريق المقاولون العرب، تحدياً جديداً، عندما يقود فريقه فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، أمام سيراميكا، وذلك خلال المباراة التى يستضيفها ستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ 16 بمسابقة كأس مصر.

وإجمالا قاد شوقى غريب المقاولون العرب فى 38 مباراة منذ توليه المسئولية الفنية للفريق فى نهاية الموسم الماضى، ونجح غريب فى حصد 13 انتصارا، وتعادل فى 17 مباراة، وخسر 8 مواجهات.

وكان المقاولون العرب قد تأهل إلى دور الـ 16 عقب الفوز فى الدور التمهيدى على فريق الحمام المطروحى برباعية نظيفة، بينما تأهل فريق سيراميكا إلى ثمن نهائى الكأس عقب الفوز فى دور الـ 32 على دكرنس بخماسية نظيفة.

يدخل المقاولون العرب مباراة اليوم تحت القيادة الفنية لشوقى غريب، مفتقدا لـ 4 عناصر هامة من لاعبى لفريق وهم، محمد أحمد السيد (سيحا) وأحمد فوزى، وأحمد عاطف (قطة)، وعمر فايد، نظراً لمشاركتهم فى معسكر المنتخب الأولمبى استعداداً للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وحذر شوقى غريب المدير الفنى للمقاولون العرب، لاعبى الفريق، من مفاجآت الكأس، وذلك قبل المواجهة المرتقبة، وطالبهم بضرورة استغلال الفرص والتركيز على اللمسة الأخيرة أمام المرمى.

ويحتل المقاولون العرب المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى برصيد 43 نقطة، بعدما خاض ذئاب الجبل 31 مباراة، حيث فاز المقاولون فى 9 مباريات وتعادل فى 16 لقاء، وخسر 6 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المقاولون 34 هدفاً واستقبلت شباكه 28.

بينما على الجانب الآخر يدخل فريق سيراميكا مباراة اليوم بقيادة مدربه حلمى طولان، طامحا إلى حجز بطاقة التأهل على حساب ذئاب الجبل، واقترب صلاح محسن، لاعب سيراميكا، من قيادة هجوم الفريق بشكل أساسى اليوم، أمام المقاولون العرب، وذلك بعد ظهوره بشكل مميز خلال الفترة الماضية مع الفريق.

ويحتل فريق سيراميكا المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى برصيد 33 نقطة بعدما خاض 31 مباراة، حيث فاز سيراميكا فى 6 مباريات وتعادل فى 15 لقاء وخسر 10 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو سيراميكا 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 30 هدفاً آخر.