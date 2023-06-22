شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكرم أبطال مصر فى التايكوندو وألعاب القوى والاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، اليوم الخميس، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بتكريم لاعبى المنتخبات القومية لألعاب التايكوندو وألعاب القوى والاسكواش، وذلك بعد تحقيق هؤلاء الأبطال للعديد من الإنجازات والميداليات المختلفة فى العديد من البطولات القارية والدولية.

وأثنى وزير الرياضة على اللاعبين وأجهزتهم الفنية وعلى ما حققوه فى مختلف البطولات التى شاركوا فيها معبرا عن سعادته بما تم إنجازه، وأكد وزير الرياضة حرصه على دعم جميع الاتحادات المصرية ووقوف الدولة خلف كل رؤساء الاتحادات الرياضية.

كما أشار إلى دور وزارة الرياضة فى جلب العديد من شركات القطاع الخاص لدعم اللاعبين أثناء تمثيلهم للمنتخبات المصرية فى مختلف البطولات، وأيضا ندعم المنتخبات القومية المشاركة فى الأوليمبياد القادم باريس 2024.

كما أوضح صبحى اعتزازه وتقديره بجميع لاعبى المنتخبات المصرية والتى اختص بالذكر منها اللاعب على أبو العنين واللاعبة مريم هانى واللذان اختارا تمثيل المنتخب المصرى فى ألعاب الاسكواش والتايكوندو رغم تواجدهم فى أمريكا.

وعبر الدكتور أشرف صبحى عن سعادته بالإنجازات التى يحققها أبطال مصر فى مختلف البطولات والمحافل العربية والقارية والإقليمية والدولية، مشيراً إلى أن الوزارة تحرص على دعم أبطال مصر، وتهيئة الظروف المناسبة لهم بالتنسيق مع الاتحادات الرياضية؛ ليتسنى لهم تحقيق المزيد من الإنجازات فى البطولات فى ضوء دعم وتوجيهات القيادة السياسية.

فيما توجه كل من السيد سيف شاهين رئيس اتحاد ألعاب القوي والمستشار محمد مصطفى رئيس اتحاد التايكوندو والسيد عاصم خليفة رئيس اتحاد الاسكواش بالشكر لوزير الرياضة على دعمه المستمر للاعبين والمنتخبات فى جميع الالعاب وحرصه على استقبال اللاعبين فى المطار بعد تحقيقهم لأى إنجاز.

وحصل منتخب مصر للتايكوندو على 27 ميدالية متنوعة فى بطولة العالم بأذربيجان وبطولة الجائزة الكبري بايطاليا وبطولة أفريقيا بروندا، بينما حصل منتخب مصر لالعاب القوي على 41 ميدالية متنوعة ببطولة افريقيا والبطولة العربية بتونس ، بينما احرز منتخب مصر للاسكواش بطولة العالم بمصر وبطولة العالم بامريكا وكأس العالم بالهند.

حضر التكريم الدكتور عادل رضوان رئيس قطاع الرياضة بوزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد الكردى رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى والأستاذ ماهر الغريب مدير عام التكريم بوزارة الرياضة.