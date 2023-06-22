شكرا لقرائتكم خبر عن مابولولو وميسى يقودان هجوم الاتحاد السكندرى أمام بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن زوران مانولوفيتش، المدير الفني لفريق الإتحاد السكندرى، تشكيل فريقه الذى سيخوض المواجهة المهمة والمرتقبة أمام فريق بيراميدز فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والمقرر إقامتها اليوم فى تمام الساعة السادسة والنصف مساءً.

وجاء التشكيل على النحو التالى..

حراسة المرمى : المهدى سليمان

خط الدفاع : محمود علاء وخالد صبحي وهشام صلاح وصبرى رحيل

خط الوسط : خالد الغندور وناصر ناصر ومورو ساليفو وعمار حمدى وأحمد عادل ميسى

خط الهجوم: مابولولو

وعلى مقاعد البدلاء .. صبحي سليمان إبراهيم حسن ومحمود عبدالعزيز والسيد سالم واوستن اموتو وإسلام عبدالنعيم ومحمد محمود ومحمد فارس ومصطفى إبراهيم