موسيماني عن صن داونز : الموهبة وحدها لا تكفي للتتويج القاري

ياسر رشاد - القاهرة - علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لنادي الوحدة الإماراتي على مشوار فريق صن داونز خلال النسخة الأخيرة من دوري الأبطال وخروجه من الدور نصف النهائي على يد الوداد المغربي بالتعادل السلبي ذهابًا في الدار البيضاء ثم التعادل الإيجابي في جنوب أفريقيا.





وقال موسيماني في تصريحات نقلتها صحف جنوب أفريقيا اليوم الخميس : الموهبة وحدها لا تكفي للتويج القاري ، صن داونز يملك فنيات عالية وتمكن من الفوز على الأهلي بخماسية ، لكن الأهلي كان أقوي قليلاً من صن داونز خلال الأدوار الاقصائية ، وتمكن من السير بثبات نحو اللقب.

وواصل : التتويج القاري يتطلب نضجًا من اللاعبين والمدرب ، الفنيات وحدها لا تؤهل أي فريق للقب ، التحلي بالخبرة وإدارة كل مباراة على حدى مفتاح التتويجات بالألقاب.

تتويجات الأهلي الأفريقية ..

وتمكن النادي الأهلي من رفع رصيده في قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في المونديال إلى الرقم 25، بعد تتويجه الأخير بلقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الحادية عشرة في تاريخه، مطاردًا ريال مدريد الإسباني، الذي يأتي في صدارة القائمة برصيد 29 بطولة، ويأتي الأهلي في الترتيب أندية إيه سي ميلان الإيطالي، وإندبيندينتي وبوكا جونيورز الأرجنتينيان برصيد 18 بطولة لكل منها، ثم برشلونة الإسباني برصيد 17 بطولة

كان الأحمر قد سبق وأن تصدر قائمة الأندية الأكثر تتويجًا في العالم في فبراير 2014، بعد فوزه بكأس السوبر الإفريقي على حساب الصفاقسي التونسي، قبل أن يتخطاه ريال مدريد.

وتوج الأهلي ببطولة دوري أبطال إفريقيا 11 مرة: 1982، 1987، 2001، 2005، 2006، 2008، 2012، 2013، 2019/2020، 2020/2021، 2022/2023.

كما نجح في الفوز ببطولة إفريقيا للأندية أبطال الكؤوس 4 مرات: 1984، 1985، 1986، 1993، بينما فاز ببطولة كأس الكونفيدرالية مرة واحدة: 2014.

وحصد بكأس السوبر الإفريقي 8 مرات أعوام: 2002، 2006، 2007، 2009، 2013، 2014، 2019/2020، 2020/2021.

وسبق للأحمر الفوز بالكأس الأفرو آسيوية مرة واحدة عام 1989.