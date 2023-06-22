نائب رئيس بتروجت يكشف الحقيقية الغائبة في أزمة "هنا جودة"

ياسر رشاد - القاهرة - علَّقَ محمود أباظة نائب رئيس مجلس إدارة نادي بتروجت على الأزمة المتداولة في في الفترة الأخيرة بسبب “هنا جودة” لاعبة النادي الأهلي، ومعجزة تنس الطاولة المصرية بعد اعتذارها عن المشاركه في بطولة إفريقيا بالمغرب.

اقرأ أيضًا..



قال أباظة: "إن الأمر يرجع إلى الآمال التي يحلم بها جميع المتابعين للشأن الرياضي فى مصر، بتحقيق ميدالية أوليمبية في هذه اللعبة مستقبلًا عن طريق هنا جودة، ولكن للأسف الشديد تم تناول المشكلة بشكل خاطئ، وتركزت في قصة مدرب هنا جودة (مدربها بالنادي الأهلي) يسافر معها أم لا، وما فعله الاتحاد المصري لتنس الطاولة صواب أم خطأ".



أضاف نائب رئيس بتروجت والمشرف على لعبة تنس الطاولة بالنادي البترولي: "الحقيقة أن الأسرة الكريمة للبطلة هنا جودة ترى أن ملف الاهتمام من المسئولين بابنتهم والخاص بإعداد بطل أوليمبي، غير جيد وأثر على تقدم هنا جودة".



أكمل أباظة في منشور له عبر صفحته على فيسبوك: "ما قدمته والدة هنا جودة من خطاب اعتذار، ما هو إلا اعتراض، للفت النظر لجميع المسئولين، مضمونه أنه من حق ابنتها أن يكون لها جهاز فني متكامل وعالي المستوى، وأن يكون لها برنامج يتم تنفيذه بدقة، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة..هذه هي الحقيقة".



عاد ليقول: "أما عدم اشتراك هنا جودة في بطولة إفريقيا للناشئين سيؤثر على مستواها أو سيضيع على مصر ميدالية ذهبية، فهو كلام عارٍ من الصحة، لأن المنافسة على الميدالية مصرية خالصة بالمراكز الأربعة، في ظل عدم وجود هنا، وكذلك لن يؤثر على اشتراك هنا جودة في بطولة العالم للناشئين، لأنها مؤهلة لترتيبها العالمي، ولن يؤثر إطلاقا على مستواها وذلك بسبب اشتراكها المتواصل في جميع البطولات الدولية بجميع القارات شهريًّا، وهذه البطولات أعلى فنيًّا من بطولة إفريقيا للناشئين".



أنهى نائب رئيس بتروجت حديثه قائلًا: "هذه هي الحقيقة .. نجحت أسرة هنا جودة في إرسال الرسالة لجميع المسئولين وأهنئهم على ذكائهم في إثارة القضية، وأرجو من الله أن تكون الرسالة وصلت لجميع المسئولين، وأن يدار ملف تنس الطاولة بمصر بطريقة احترافية أفضل، لأنه يوجد الكثير من المواهب أمثال هنا جودة، ولكن لا يراهم أحد، ولن يهتم بهم أحد بسبب أسلوب وعدد المسابقات واللوائح المنظمة للتنافس بين الأندية واختيار الفريق القومي".