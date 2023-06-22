الأهلي وحرس الحدود.. تاريخ اللقاءات يسجِّلُ أرقامًا قياسية للمارد الأحمر

ياسر رشاد - القاهرة - الأهلي وحرس الحدود، يلتقي الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، مساء اليوم الخميس، مع نظيره حرس الحدود ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، في المباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة السادسة عشر لبطولة الدوري.

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تاريخ مواجهات الأهلى وحرس الحدود:

جمعت مواجهات الأهلى ونظيره حرس الحدود 35 مباراة، تمكَّنَ الأحمر تحقيق الانتصار في 27 مواجهة، فيما فاز حرس الحدود في 5 مباريات، وحسم التعادل بين الفريقين 3 آخرين.

نجح أبناء القلعة الحمراء فى إحراز 61 هدفًا في شباك حرس الحدود، بينما سجَّل الأخير 24 هدفًا في شباك الأهلى.

يدخل فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى المباراة أمام حرس الحدود في المركز الثانى بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 62 نقطة، محصلة 24 مباراة خاضها الأحمر استطاع تحقيق الفوز في 19 لقاءً، وحسم التعادل بين الفريقين 5 آخرين، أحرز لاعبو المارد الأحمر 45 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 7 أهداف.

على الجانب الآخر يلعب فريق حرس الحدود مباراة الأهلى، اليوم، محتلًا المركز الأخير بجدول الدوري المصري برصيد 20 نقطة، خلال 30 مباراة خاضها، حققَّ الانتصار في 4 مواجهات، وتعادل في 8 مواجهات، وتلقي الهزيمة في 18 مباراة، سجَّل لاعبوه 16 هدفًا وتلقَّت شباكهم 38 هدفًا.

كولر يفكر في إزاحة اللاعبين الدوليين:



يميل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، لاتباع سياسة التدوير خلال الفترة المقبلة لضرب أكثر من عصفور بحجر واحد، أولها الابتعاد عن الإجهاد والإصابات، وثانيًا تقييم مستوى بعض اللاعبين الذين لا يشاركون لحسم مصيرهم في المرحلة المقبلة.

يغيب عن الأهلي مدافعه محمود متولي، الذي تعرَّضَ للإصابة في الساعات القليلة الماضية في العضلة الخلفية، بينما يعود الحارس محمد الشناوي، عقب انتهاء عقوبة إيقافه 3 مباريات، بعد الاعتداء على مدافع سموحة.

يفتقد الأهلي جهود لاعبيه المنضمين لمعسكر المنتخب الأوليمبي، وهم محمد أشرف والحارس حمزة علاء وأحمد نبيل (كوكا).

يعتمد كولر على تشكيلة تضم حارس المرمى محمد الشناوي، وأمامه الرباعي محمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم ومحمد هاني وعلي معلول في الدفاع، بينما يقود الوسط أليو ديانج ومروان عطية وعمرو السولية، وفي الهجوم حسين الشحات ومحمود عبدالمنعم كهربا وأحمد عبدالقادر (بيرسي تاو).

يبحث حرس الحدود عن مواصلة صحوته مع مدربه محمد مكي، الذي قاد الفريق للفوز على غزل المحلة في الكأس، والفوز على أسوان بالدوري، والتعادل مع الداخلية.

يحتل حرس الحدود المركز الثامن عشر والأخير، برصيد 20 نقطة، ولم يحقق سوى 4 انتصارات فقط، و8 تعادلات، وتلقى 18 هزيمة، وسجَّل 16 هدفًا واستقبل 38 هدفًا.

تعني خسارة حرس الحدود أمام الأهلي هبوطه بشكل رسمي لدوري القسم الثاني قبل 3 جولات من نهاية الدوري.

يعتمد الحرس على تشكيلة تضم، حارس المرمى محمد فوزي، وأمامه الرباعي إبراهيم القاضي ومحمود بن والي وأحمد أيمن وحامد خالد في الدفاع، بينما يقود خط الوسط إسلام عبداللاه ومصطفى جمال ومصطفى عبدالرؤوف (زيكو)، وفي الهجوم أحمد فتحي وفلانتين أودو ووجيه عبدالحكيم.