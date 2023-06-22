شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام عطية يغيب عن مواجهة المصرى وفيوتشر بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب إسلام عطية لاعب النادى المصرى، عن مباراة فريقه أمام فيوتشر، والتى من المقرر أن تجمع الفريقين بنصف نهائى كأس رابطة الأندية يوم السبت المقبل، وذلك بعد تعرضه للإصابة ومن المقرر أن يخضع اللاعب لفحص طبى لتحديد حجم إصابته.

وضم ميمى عبد الرازق، المدير الفنى للمصرى، 25 لاعباً فى قائمة الفريق بمعسكر برج العرب وهم: عصام ثروت، محمود جاد، محمد شحاتة ثلاثى حراس المرمى، كريم العراقى، أحمد عماد، إسلام المزين، إسلام أبو سليمة، عماد بوبكر، محمد دبش، عمرو السعداوى، عمرو موسى، لؤى فهمى، سعيدو كمال، ايزى ايميكا، حسن على، إلياس الجلاصى، حسين السيد، عبد الرحيم دغموم، زياد كمال، حسام جريشة، محمد الفيومى، مروان حمدى، محمد جريندو، عبده يحيى.

وكان المصرى قد تغلب على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى اللقاء الودى الذى جمع الفريقين على ملعب الفريق الأبيض، كما تغلب المصرى أيضاً فى الودية الثانية التى أقيمت مساء الجمعة، على فريق الداخلية بهدفين نظيفين.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 41 نقطة بعدما خاض 30 مباراة، حيث فاز المصرى فى 9 مباريات وتعادل فى 14 لقاء، وخسر 7 مواجهات أخرى، وسجل لاعبو المصرى 29 هدفاً واستقبلت شباكهم 32.