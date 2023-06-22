شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المباريات المتوقع غياب محمود متولي عنها للإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات محمود متولي مدافع الأهلي مهددا باستمرار غيابه عن مباراتي فريقه ضد منتخب السويس في كأس مصر ثم البنك الأهلي في الدوري، في ظل شكواه من التواء في الكاحل.ومن المتوقع أن تستمر فترة غياب متولي عن مباريات فيوتشر والإسماعيلي والاتحاد السكندري بسبب نفس الإصابة، لحين إنهاء برنامجه التأهيلي من التواء الكاحل.

وتأكد غياب محمود متولي عن مباراة فريقه ضد حرس الحدود غدا الخميس والمؤجلة من الأسبوع الـ16 من عمر مسابقة الدوري وخروجه من قائمة المباراة بسبب تلك الإصابة.

ولم يتحدد مدة غياب محمود متولي عن مباريات الأهلي، والتي تتراوح من أسبوعين إلى شهر حسب حجم وقوة الإصابة بعد خضوعه للأشعة.

وواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته أمس الثلاثاء على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة حرس الحدود التي تقام مساء الخميس المقبل والمؤجلة من الجولة الـ١٦ في بطولة الدوري الممتاز.

وانتظم لاعبو الفريق الدوليون في التدريبات الجماعية بعد انتهاء الراحة التي حصلوا عليها، والتي أعقبت مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية خلال فترة الأجندة الدولية.

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، محاضرة مع اللاعبين للحديث في كافة الجوانب الفنية والخططية.

وخاض الفريق فقرة بدنية قبل انطلاق المران، تحت إشراف طارق عبد العزيز وأحمد حمدي إخصائيي التأهيل قبل المشاركة في تدريبات الكرة.

وأدى محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس، وواصل أكرم توفيق تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الأمس.