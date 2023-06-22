شكرا لقرائتكم خبر عن شوط أول سلبى بين بيراميدز والاتحاد السكندرى فى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة بيراميدز والاتحاد السكندرى بالتعادل السلبى فى المباراة التي تجمعهما حاليًا، على استاد الإسكندرية في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

ويضم تشكيل بيراميدز كلاً من.. حراسة المرمى: أحمد الشناوي، خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد الشيبي - محمد حمدي، خط الوسط: بلاني توريه - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - أحمد توفيق -وليد الكرتي، خط الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - محمد صادق - عبد الله مجدي - هشام محمد - فخر الدين بن يوسف - دودو الجباس - محمود أوكا.

فيما يضم تشكيل الاتحاد كلاً من.. حراسة المرمى : المهدى سليمان، خط الدفاع : محمود علاء وخالد صبحي وهشام صلاح وصبرى رحيل، خط الوسط : خالد الغندور وناصر ناصر ومورو ساليفو وعمار حمدى وأحمد عادل ميسى، خط الهجوم: مابولولو.

وعلى مقاعد البدلاء .. صبحي سليمان إبراهيم حسن ومحمود عبدالعزيز والسيد سالم واوستن اموتو وإسلام عبدالنعيم ومحمد محمود ومحمد فارس ومصطفى إبراهيم.