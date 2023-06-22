شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يترقب تحديد مواعيد مواجهات الزمالك بالبطولة العربية مساء اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب اتحاد الكرة ونادي الزمالك إعلان مواعيد مباريات الفريق الأبيض بالبطولة العربية مساء اليوم وفق للخطاب الذي أرسله الاتحاد العربي لاتحاد الكرة، ويترتب على ذلك تحديد مواجهات الزمالك في بطولة كأس مصر حال تجاوز فاركو غدا.

ويعلن الاتحاد العربي المواعيد النهائية للمباريات مساء اليوم الخميس، بعدما تم من قبل تعديل موعد إقامة البطولة العربية للأندية لكرة القدم "كأس الملك سلمان، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وكشفت تقارير سعودية في وقت سابق أن اللجنة المنظمة للبطولة قررت انطلاقها يوم 27 يوليو المقبل بدلاً من يوم 20، وتُختتم منافسات البطولة يوم 12 أغسطس القادم.

ويشارك في البطولة العربية فريق الزمالك، ويلعب ضمن المجموعة الثالثة التي تضم بجواره فريقَي النصر والشباب من السعودية، بالإضافة إلى فريق الاتحاد المنستيري التونسي.